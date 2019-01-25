Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» в 2019 году совершит новую антарктическую экспедицию. Она будет посвящена юбилею открытия Антарктиды русскими военными моряками под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года.

ВМФ России Главком ВМФ России Владимир Королёв на юбилее ЦВММ

О планах российского военного флота в наступившем году рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, поздравляя коллектив Центрального Военно-Морского Музея (ЦВММ) с 310-летием со дня его основания Петром I, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

«В текущем году в антарктическую экспедицию отправится океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое сейчас готовится к этому походу, который посвящен 200-летию открытия Антарктиды. Материалы этой экспедиции будут переданы на хранение в Центральный Военно-Морской музей», — сообщил Владимир Королёв участникам торжественного мероприятия.

Напомним, в январе 2016 года судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» достигло Антарктиды, возобновив присутствие отечественного флота в антарктических морях после долгого перерыва.

Как отметил главком ВМФ, в настоящее время Военно-морской флот успешно выполняет учебно-боевые задачи, принимает участие в действиях против террористических группировок на территории Сирии, эффективно отстаивает интересы российского государства в Мировом океане.

Адмирал Королёв напомнил о наиболее значимых для флота событиях 2018 года. Среди них — масштабное учение «Океанский щит», которое прошло в Средиземном море во взаимодействии с авиацией; залповая стрельба четырьмя баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке с борта подводного ракетоносца «Юрий Долгорукий»; погружение водолазов ВМФ и Тихоокеанского флота на рекордную глубину более 400 метров с борта спасательного судна «Игорь Белоусов».

«Оборонная промышленность в 2018 году передала флоту более 400 единиц современного вооружения и военной техники, включая летательные аппараты, корабли и суда обеспечения, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы», — отметил главнокомандующий ВМФ России.

Владимир Королёв выразил уверенность в том, что взаимодействие между командованием ВМФ России и ЦВММ позволит сохранить для будущих поколений достижения военного кораблестроения, результаты экспедиций и дальних походов кораблей и судов ВМФ России.

«Впереди нас с вами ждут грандиозные планы по развитию музея, совершенствованию направлений его деятельности, популяризации морского историко-культурного наследия, как в Санкт-Петербурге и в Кронштадте, так и на флотах», — добавил адмирал.

Владимир Королёв передал в дар ЦВММ должностной флаг главнокомандующего Военно-морским флотом с башни здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Он станет новым уникальным экспонатом музея.