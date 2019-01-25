Давос, Швейцария, 25 января, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джордж Сорос назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным врагом «открытого общества» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китай является не только единственным авторитарным режимом в мире, но и богатейшей, сильнейшей и наиболее технологически развитой страной… Это делает Си Цзиньпина самым опасным противником открытых обществ», — заявил Сорос.

По словам Сороса, продвинутое технологическое развитие дает больше возможностей для «тоталитарных режимов» противостоять «открытому обществу». По его словам, Си Цзиньпин тотально контролирует китайский народ.

Напомним, понятие «открытого общества» ввел английский философ Карл Поппер, этому посвящена его книга «Открытое общество и его враги». Американский миллиардер Джордж Сорос разделяет теорию Поппера, а также является основателем института «Открытое общество», также известного как Фонд Сороса.