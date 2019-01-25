Хабаровск, 25 января, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Премьер Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Вячеслав Шпорт

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Коллегия Военно-промышленной комиссии занимается координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам оборонно-промышленного характера, координирует вопросы развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Шпорт руководил Хабаровским краем на протяжении девяти лет — с 2009 по 2018 год. В сентябре 2018 года он проиграл выборы выдвиженцу ЛДПР, депутату ГД РФ Сергею Фургалу. Выборы проходили в два тура, Шпорт набрал всего 27,97% голосов против почти 70% у Фургала.