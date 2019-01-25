Якутск, 25 января, 2019, 05:31 — ИА Регнум. В предложении дотировать одни регионы другими есть подводные камни в виде пространства для коррупции и опасности перекладывания ответственности с федерального центра на субъекты РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Богатые регионы вряд ли будут делиться своими доходами с бедными — эксперт

«Возможно, это приведёт к какой-то самостоятельности регионов, к независимой политике от федерального центра. Кто даёт деньги, тот и заказывает музыку, как говорится. Поэтому всё-таки следует об этом задуматься и взять этот момент на заметку», — отметил эксперт.

Что касается тех субъектов, которые потенциально смогут помогать деньгами другим регионам, то это Москва и Санкт-Петербург. Ещё какие-либо территории политолог назвать затруднился, отметив, что всё зависит от того, какие из них не являются дотационными.

«На Дальнем Востоке лидерство за столицами — Владивостоком и Хабаровском», — считает Андрей Данилов.

Он также добавил, что, вводя горизонтальное субсидирование, федеральная власть таким образом снимает с себя часть ответственности за дальнейшее развитие общества в плане финансирования.

Читайте также: Югра и Татария станут новыми точками централизации России?

«При этом все финансовые потоки в любом случае идут через федеральный центр и распределяются оттуда. Логичнее было бы внедрить кредитование одними регионами других. В «жирные» годы вполне можно было бы реализовать такую схему, когда субъекты РФ давали бы госкредиты на развитие под низкие проценты. Всё это вполне осуществимо, и могло бы довольно-таки хорошо помочь регионам развиваться, добиваться каких-то успехов. Не знаю, почему в то время об этом не задумывались, а задумываются сейчас. Как бы это всё не переросло в перекладывание ответственности с федерального центра на регионы и распределение средств между ними — кто, кому и как. Кроме того, такое дотирование даёт пространство для коррупции», — отметил политолог.

Тем не менее Андрей Данилов подчеркнул, что при правильном использовании горизонтальное субсидирование — идея хорошая.

Читайте также: Горизонтальные субсидии приведут к «ограблению» регионов-доноров: мнение

«В принципе, это может положительно сказаться на развитии регионов, особенно Дальнего Востока. Неплохо, чтобы это были не только соседние субъекты, но и отдалённые», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ рассматривается законопроект, предложенный правительством, направленный на изменения в законодательстве, которые позволят ввести в России так называемые «горизонтальные субсидии». Документ уже принят в первом чтении. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей