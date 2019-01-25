Вашингтон, 25 января, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Переговоры на тему возможной покупки индийским правительством у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» проводят Индия и США, сообщила журналистам замглавы госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

По ее словам, очередные переговоры на тему С-400 прошли у госдепа с индийской стороной 23 января. Томпсон отметила, что Индия сама будет решать, покупать ли российское вооружение или не покупать. Когда ее спросили, не будут ли наложены в случае покупки на Нью-Дели американские санкции, Томпсон улыбнулась.

Напомним, Нью-Дели и Москва подписали контракт на поставку в Индию пяти ЗРК С-400 в октябре 2018 года. Первые поставки С-400 Индии ожидаются в ближайшие два года.