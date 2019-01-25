Саратов, 25 января, 2019, 04:16 — ИА Регнум. По причине сильной метели в Саратовской области были задержаны десять поездов дальнего следования, а также восемь пригородных, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

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Сообщается, что в Саратовской области ведутся работы по расчистке железнодорожных путей и инфраструктуры от снежных заносов. Пока, по данным пресс-службы, задерживаются десять поездов дальнего следования.

Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание и обеспечение водой. Также пассажирам предоставили места в комнатах отдыха. Также отказавшиеся от поездки пассажиры могут сдать билеты без удержания сборов.