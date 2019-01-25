Красноярск, 25 января, 2019, 03:27 — ИА Регнум. В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) обнародовали информацию о загрязнении атмосферного воздуха Красноярска 23 — 24 января. Как сообщили ИА REGNUM в управлении, с вечера 23 января жители большинства районов краевого центра жаловались на ухудшение качества воздуха.

Загрязнение воздуха

В УГМС уточнили, что загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, автотранспорта, частного сектора и других объектов, «в большей степени зависит от метеорологических условий».

С 21 января в городе нет осадков, ветер слабый. Также ситуацию ухудшило понижение температуры ночью 24 января до — 19ºС, инверсионное распределение температуры. В результате произошёл рост концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Согласно данным наблюдений на восьми постах, с 19 часов (местн.) 23 января до 7 часов 24 января было зафиксировано два случая превышения гигиенических нормативов: в Кировском районе — по оксиду азота (1,44 ПДКм.р.), в Советском — по фенолу (1,12 ПДКм.р.). По отдельным загрязняющим веществам концентрации были близки к 1 ПДКм. р, уточнили в ведомстве.

Однако уже к вечеру 25 января ожидается прохождение холодного фронта, усиление ветра. Это улучшит экологическую обстановку в Красноярске, заверили в Среднесибирском УГМС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическая обстановка в Красноярске, по мнению жителей города, оставляет желать лучшего. Некоторые горожане и вовсе считают её катастрофической и называют Красноярск городом «чёрного неба». Экологи сходятся во мнении, что сильнее всего экологии вредят промышленные, тепловые предприятия, а также транспорт.

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Время от времени в Красноярске объявляются так называемые режимы «чёрного неба» (неблагоприятные метеоусловия). В такие периоды над городом опускается густой смог. На 30 марта 2019 года в Красноярске запланирован митинг «За чистое небо».

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Стоит отметить, что власти в курсе экологических проблем Красноярска. После поездки в этот город в феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по улучшению экологической ситуации.

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