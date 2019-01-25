Страсбург, Франция, 25 января, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео произошедшего опубликовал украинский телеканал «112».

ВАДИМ ЧУПРИНА Борислав Береза

Инцидент произошел во время пресс-подхода вице-спикера рады Ирины Геращенко. Скабеева стояла рядом с Геращенко и держала микрофон. В один из моментов ее оттолкнул украинский журналист, а затем оттолкнул ее и Береза.

Он загородил собой Геращенко и не давал российской журналистке задавать вопросы. После этого Береза высказал ряд оскорблений в адрес Скабеевой и призвал Россию «отдать Крым».

Стоит отметить, что в прошлом, 2018 году, украинская делегация в ПАСЕ также сорвала интервью Скабеевой. Тогда представители делегации начали выкрикивать лозунги и бросать микрофоны в камеру.