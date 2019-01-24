Эдинбург, Великобритания, 25 января, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Бывшего первого министра Шотландии и сотрудника телеканала RT Алекса Салмонда отпустили под залог после заседания суда, сообщает агентство Reuters.

XIIIfromTOKYO Алекс Салмонд

Ему были предъявлены обвинения в девяти случаях сексуальных домогательств. Свою вину Салмонд не признал, он отверг все обвинения.

«Я решительно опровергаю эти обвинения в совершении преступления и я намерен и дальше защищать себя в суде. Я бы сказал больше, однако мне нужно соблюдать правила, установленные судом», — заявил он.

Отмечается, что после заседания суда Салмонд был выпущен под залог. Когда состоятся следующие слушания по его делу — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в столице Шотландии Эдинбурге был арестован ведущий телеканала RT Алекс Салмонд. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, Салмонд отверг все выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах и назвал это дело политически мотивированным.

Подчеркивается, что неделю назад в суде развалилось гражданское дело против Салмонда, однако сейчас против него уже выдвинуты уголовные обвинения.