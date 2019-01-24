Москва, 25 января, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Поддержку выразил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Телефонные переговоры между главами государств состоялись 24 января.

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», — сообщили в пресс-службе.

Российский лидер отметил, что вмешивающиеся в политическую жизнь Боливарианской республики силы «грубо попирают основополагающие нормы международного права». Венесуэльцы, подчеркнул он, сами преодолеют внутриполитический кризис, и это возможно только «путем мирного диалога».

«Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию РФ», — отметили в Кремле.

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Напомним, в Венесуэле продолжаются спровоцированные прозападной оппозицией беспорядки. Вашингтон, а вслед за ним и подконтрольные ему государства, в том числе в Америке, заявляют, что Мадуро вовсе не президент.

Мадуро в ответ на эти заявления объявил о закрытии венесуэльской дипмиссии в США и разорвал с Вашингтоном дипломатические отношения. Венесуэльская оппозиция в лице ее лидера Хуана Гуаидо ведет себя так, будто выборы президента были нелегитимны и будто «народ» на ее стороне.