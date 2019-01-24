Степанакерт, 25 января, 2019, 01:41 — ИА Регнум. «Думаю, что эта информация является своего рода фальшивкой, ибо подписание подобного соглашения невозможно». Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя слова автора ИА REGNUM, политолога Станислава Тарасова.

ИА REGNUM Станислав Тарасов

В интервью армянской газете «168 жам» Тарасов сообщил, что Пашинян и Алиев в июне подпишут соглашение по нагорно-карабахскому конфликту, в результате которого армянская сторона в контексте косвенных компромиссов будет вынуждена уступить несколько районов. После этого, по мнению Тарасова, парламент Турции вернется к армяно-турецким протоколам и ратифицирует их, будут восстановлены дипломатические отношения, появится пакетный проект урегулирования, и «воля товарища Пашиняна будет исполнена».

«Азербайджан заявляет, что ему необходимо вернуть часть районов, он открыто говорит об этом, а, что собирается предпринять Армения, неясно — армянская сторона молчит, но если бы армянская сторона не говорила с азербайджанской стороной об этом, то Алиев никогда бы не стал вот так общаться с Пашиняном, а угрожал бы войной и говорил бы на языке ультиматумов», — сказал Тарасов.

Тех в Армении, кто считает, что без Нагорного Карабаха новых развитий в урегулировании не будет, он назвал «романтиками».

По мнению же Бабаяна, для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта необходимо восстановить полноценный формат переговоров, о чем армянская сторона заявляла неоднократно.

«Вопросы, непосредственно связанные с судьбой Арцаха (Нагорного Карабаха), невозможно решить без его участия. Мы не верим в возможность такого соглашения, это исключено», — сказал Бабаян в интервью «Голосу Армении».

Он считает, что недопустимо рассматривать само понятие «компромисс» исключительно в виде сдачи территорий, причем взамен всего лишь на какие-то иллюзорные обещания Азербайджана.

«А что, если они завтра пересмотрят эти обещания и свои подходы, как это бывало в прошлом десятки раз? Между тем в случае сдачи территорий Арцах окажется не в состоянии защитить не только себя — это будет означать уязвимость самой Армении. Да, мы — два государства, но родина у нас одна. И пусть ни у кого не будет иллюзий в том, что слабый Арцах с призрачным и неопределенным будущим сможет гарантировать безопасность и безоблачное будущее Республики Армения. Наоборот, не имеющий перспектив будущего Арцах станет смертным приговором для армянской государственности», — сказал Бабаян.

Он также подчеркнул, что основной задачей нынешнего этапа является поддержание мира и стабильности в регионе конфликта и в условиях отсутствия НКР за столом переговоров каких-либо иных развитий быть не может.