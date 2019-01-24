Москва, 25 января, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который предложил заменить ее на должности в министерстве Ольгой Бузовой. Ответ Захарова написала на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайс

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит Дом-2», — заявила она.

Ранее, в интервью порталу Business FM Чубайс заявил, что Марию Захарову стоит сделать ведущей телепередачи «Дом-2», а Ольгу Бузову — наоборот, сделать официальным представителем МИД России. Он подчеркнул, что это будет «блестяще» и «народ в шоке будет».

Напомним, в середине января между Чубайсом и Захаровой разгорелся спор в соцсети Facebook после заявлений главы «Роснано» о необходимости повысить тарифы на электроэнергию и ввести социальные нормы потребления электричества. В ответ Захарова припомнила Чубайсу реформы начала 90-х годов, которые фактически развалили экономику страны и привели к ее криминализации, «коробку из-под ксерокса», дефолт 1998 года и его неэффективное руководство РАО ЕЭС. Позже, 22 января, Чубайс признал победу Захаровой в дискуссии.