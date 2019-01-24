Москва, 25 января, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следовало осудить попытку госпереворота в Венесуэле, а не принимать очередную антироссийскую резолюцию по инциденту в Керченском проливе, заявила член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди в интервью «Известиям».

Artis Rams ПАСЕ

Она заявила, что ПАСЕ следовало бы осудить попытку госпереворота в Венесуэле и призвать оппозиционера Хуана Гуаидо прекратить неконституционные действия, а «не «отыгрывать» очередной антироссийский сценарий под «керченским» соусом в опасной для здоровья «американской» политической кухне, уродливо прижившейся в ПАСЕ».

ПАСЕ принял резолюцию по ноябрьской провокации украинских ВМС в Керченском проливе 24 января. Согласно резолюции, от России требуют освободить украинских моряков, которые были задержаны российскими погранслужбами в Керченском проливе.

Также резолюция рекомендует направить в Керченский пролив наблюдателей для якобы гарантии свободной навигации. Стоит отметить, что в резолюции задержанные украинские военные и сотрудники СБУ не названы военнопленными, на чем сильно настаивала Украина.

Тем временем 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо при поддержке США и ряда других стран объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Законно избранный президент Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота и заявил о разрыве отношений с США.

В городах Венесуэлы проходили антиправительственные выступления, организованные оппозицией, нередко перерастающие в столкновения с полицией. Власти США 24 января официально запросили срочно провести заседание Совбеза ООН в субботу, 26 января, в связи с ситуацией в Венесуэле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Корабли украинского флота игнорировали все запросы российских пограничников и опасно маневрировали. В итоге российским пограничникам пришлось применить силу и задержать экипажи кораблей. Сами корабли также были отбуксированы в Керчь.