Волгоград, 25 января, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Песенный конкурс «Катюша-2019» состоялся в центре «Славянка» в Волгограде, пишет «Волгоградская правда».

Obiskusstve.com Монумент «Родина-мать зовёт!» (фрагмент)

По словам директора центра Ирины Плехановой, мероприятие проводится уже в пятый раз. Исполнители патриотических песен — жители Волгоградской области от пяти лет и старше. Лучшие участники получили памятные награды — медали и дипломы. На открытии «Катюши» Плеханова сказала:

«С каждым годом он привлекает к себе все больше и больше участников. Когда-то мы начинали всего лишь с шестидесяти человек, а на нашем сегодняшнем конкурсе выступят уже чуть ли не 300 конкурсантов».

Как отметила директор центра, приехавшим на конкурс ребятам «далеко не безразлично яркое героическое прошлое нашей страны».

Подводя итоги конкурса, член жюри и лауреат всероссийских и международных конкурсов вокала Марина Котова сказала о важности темы духовно-нравственного воспитания ребят.

«Особенно отрадно то, что в нашей области она обрела особое звучание за счет патриотической песни, знания молодежью традиций своего народа и его истории, — отметила Котова. — Детки стоят на сцене конкурса, и видно, что у них глаза горят от переживаемого ими волнения, у них эмоции хлещут через край!»

Выступления длились больше шести часов. Прозвучали песни «Аист на крыше», «Бывший подъесаул», «Я любила сокола», «Я славлю Родину свою». Победитель будет объявлен на следующей неделе — после 28 января.