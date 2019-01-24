Каракас, 24 января, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Министерство нефти Венесуэлы считает, что законным президентом Боливарианской республики является Николас Мадуро, избранный на внеочередных выборах в мае 2018 года. Об этом сегодня, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяном секторе Венесуэлы.

Joka Madruga Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В министерстве нефти Венесуэлы прямо заявили, что проамериканская оппозиция пытается силой захватить власть в стране, но в нефтяном секторе Боливарианской республики считают, что легитимным президентом является Николас Мадуро.

Напомним, ранее министр обороны Венесуэлы заявил, что армия поддерживает Мадуро.

Стоит отметить, что по разным оценкам Венесуэла является мировым лидером по разведанным запасам нефти. Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая даёт 95% экспортных доходов, более 50% доходной части государственного бюджета и около 30% ВВП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. До этого ассамблея объявила законно избранного президента Мадуро узурпатором.

Власти США, ряда стран Евросоюза и Латинской Америки также признали Гуайдо. Более того США потребовали от Мадуро ни в коем случае не применять силу против оппозиции и пригрозили чуть ли ни военным вторжением.