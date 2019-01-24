Москва, 25 января, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины, которые непосредственно обязаны карьерой Майдану 2013 года, в принципе не способны пойти на национальное примирение и завершение войны в Донбассе. Об этом 24 января заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

ИА REGNUM

«Эта избирательная кампания очень важна с точки зрения того, кто же из политиков, которые могут выиграть выборы, сможет сесть за стол переговоров. Я точно знаю, что за стол переговоров не сядут те, кто начал эту войну. Люди, которые совершили военные преступления, никогда не сядут за стол переговоров, потому что нужно будет при этом признать свою вину! Это невозможно по определению», — заявил Килинкаров.

«Я исключаю вариант, чтобы сели за стол переговоров представители тех политических сил и партий — Порошенко, Турчинов и многие другие, — кто совершил военное преступление. У любого другого кандидата, который непричастен к принятию этих решений, есть коридор возможностей, но это не означает, что он им воспользуется! По крайней мере у любого другого кандидата, кто не принимал таких решений, есть шанс сесть за стол переговоров и установить всё-таки мир на Донбассе», — подчеркнул он.

В частности, такую возможность теоретически имеет Юлия Тимошенко. Во время Майдана она находилась в тюрьме и прямого отношения в том числе и к принятию решений о военном конфликте не имеет, даже несмотря на то, что позволяла себе оскорбительные высказывания в отношении Донбасса. Однако это необходимое условие, но недостаточное: помимо прочего, в таком случае новому президенту придётся пойти на прямой конфликт с теми, кто войну в Донбассе развязал.

«Есть у неё шансы это сделать? Безусловно, есть, если она ещё захочет при этом побороться со своими оппонентами — всё равно кто-то должен будет понести ответственность. Просто взять и забыть — такого не будет. Всё равно кто-то должен нести ответственность за всё то, что произошло в стране, за 10 тыс. убитых, за искалеченные судьбы миллионов людей», — подчеркнул Килинкаров.

«Цена вопроса очень высока. Поэтому действующие власти, люди, которые эти преступления совершали, будут использовать любые варианты, чтобы всеми правдами и неправдами выиграть выборы», — добавил он.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно опросам, Юлия Тимошенко в настоящее время имеет наибольшую поддержку избирателей.