Москва, 24 января, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Делегация Сирийской Арабской Республики и представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) встретились с членами Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности.

Beshr Abdulhadi Сирия

На встрече стороны, в частности, обсудили вопросы подготовки к XII Международному форуму по интеллектуальной собственности, проведение которого запланировано на апрель. Мероприятие пройдет в ТПП РФ под эгидой ВОИС. Коллег из Сирии пригласили к участию в форуме.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что эта встреча подтверждает твердые намерения российского бизнеса, объединенного Палатой, способствовать не только восстановлению былого торгово-экономического сотрудничества двух стран, но и двигаться вперед по другим направлениям, в том числе таком важном, как взаимодействие по вопросам защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и патентоведения.