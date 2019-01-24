Тела двоих рабочих обнаружены на месте пожара в Балашихе
Балашиха, Московская область, 24 января, 2019, 22:26 — ИА Регнум. На месте пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе найдены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Пожарный
По предварительным данным, погибли рабочие, осуществлявшие ремонт в одной из квартир.
Напомним, пожар произошёл вечером 24 января в жилом здании на улице Кольцевой в Балашихе.
На месте пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Позднее в МЧС заявили, что хлопки, предположительно, происходили от лопнувших из-за высокой температуры стёкол.
Сообщалось, что дом был сдан в эксплуатацию около года назад и не был газифициирован. Многие жильцы дома ещё продолжают ремонт в квартирах.
К настоящему времени возгорание ликвидировано.