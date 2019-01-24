Москва, 24 января, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Банк России 28 января запустит в тестовом режиме систему быстрых платежей. Об этом сегодня, 24 января, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Система быстрых платежей запускается Центробанком в тестовом режиме. Предполагается, что 28 февраля система будет работать для всех клиентов банков, которые подключатся к ней. Ожидается, что системно значимые российские банки подключатся к системе быстрых платежей ЦБ до конца 2019 года.

Известно, что данная система создается как альтернатива существующей системе быстрых переводов Сбербанка. Система быстрых переводов Центробанка позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона.

Данные переводы будут проводиться быстро независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Также речь идет о переводах с текущих счетов клиентов.

На данный момент к новой системе быстрых переводов подключены 11 банков — это ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Киви Банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «СКБ-банк», банк «Ак Барс», а также РНКО «Платежный центр». Ожидается, что к системе подключатся ещё 40 банков.

В 2019 году комиссия за переводы посредством данной системы будет нулевая. Комиссия для конечного пользователя сервиса будет устанавливаться банком — участником системы.