Пекин, 24 января, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В Китае обнародован генеральный план сохранения Великой Китайской стены, предусматривающий создание действенного механизма по ее сохранению как объекта культурного наследия, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на данные министерства культуры и Государственного управления по охране культурного наследия.

gmshtwjl Великая Китайская стена

По оценкам специалистов, общая протяженность сохранившихся участков сооружения превышает 21 тыс. км. Сохранились 10 тыс. секций стены, 1,7 тыс. секций траншей и рвов, около 30 тыс. сопутствующих сооружений, 2,2 тыс. проходов через стену и крепостей. Эти объекты расположены в 15 регионах страны, на территории 404 уездов (городов и районов).

Сообщается, что Великая Китайская стена состоит из множества взаимосвязанных стен, возведенных с середины I по середину II тысячелетия. В 1987 году стена была включена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.