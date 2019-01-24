Вашингтон, 24 января, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал выделение $20 млн «гуманитарной помощи» Венесуэле после обрушения «режима Мадуро», 24 января передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа

«Режим бывшего президента Николаса Мадуро нелегитимен. Его режим морально обанкротился, он экономически некомпетентен и глубоко коррумпирован. И он абсолютно недемократичен», — заявил глава Госдепартамента США в совете «Организации американских государств» (ОАГ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео призвал страны ОАГ отказаться от поддержки «ныне несуществующего режима Мадуро» и поддержать «временного президента»Хуана Гуайдо.

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