Калуга, 24 января, 2019, 20:51 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанут пятеро участников организованной этнической преступной группы, обвиняемые в убийстве и разбойном нападении на дом предпринимателей. Об этом 24 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Александр Топильский.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, члены организованной преступной группы, состоящей из девяти граждан Таджикистана, вступили в сговор для совершения разбойного нападения на дом супругов-предпринимателей в селе Учхоз Дзержинского района Калужской области. Ночью 10 июля 2017 года на двух автомашинах злоумышленники приехали в село Учхоз и пробрались на территорию частного домовладения. Налетчики взломали балконную дверь дома, проникли внутрь, где избили проживающих в доме супругов и угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападших, остававшихся на улице. Из дома члены преступной группы украли 400 тысяч рублей, после чего скрылись на автомашинах. В результате нападения женщине-предпринимателю причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу — вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Оперативники уголовного розыска установили личности всех участников преступной группы. Все они приехали на заработки в Москву. Следователи также установили, что один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз в Калужской области, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке, как полагает следствие, было организовано нападение на дом потерпевших. Этот обвиняемый был задержан в Калуге, место нахождения еще четверых нападавших было установлено в Москве.

По уголовному делу проведено около 30 судебных экспертиз, в том числе генетическая, которая показала, что биологические следы на медицинских масках, которые налетчики использовали для конспирации и оставили около дома, принадлежат задержанным лицам. По данному факту было расследовано два уголовных дела, следствием собрана достаточная доказательственная база, общий объем обоих дел составил 40 томов.

«Уголовное дело о совершении заранее не оговоренного с другими участниками преступной группы убийства выделено в отдельное производство в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения. Это уголовное дело направлено в Калужский областной суд. Другие четверо соучастников, обвиняемых в совершении разбоя, предстанут перед Дзержинским районным судом Калужской области», — сказал Александр Топильский.

Напомним, личности остальных участников преступной группы, которые, согласно материалам следствия, участвовали в совершении нападения, установлены, данные лица находятся в розыске. При их обнаружении, в том числе на территории других государств, будет решаться вопрос об их экстрадиции и привлечении к уголовной ответственности.