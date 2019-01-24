Москва, 24 января, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора вечером 24 января обсудили перспективы сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — говорится в кратком сообщении.

В свою очередь пресс-служба премьер-министра Болгарии также сообщает, что Путин и Борисов в ходе беседы подчеркнули, что «в последние годы партнерские отношения между Болгарией и Россией усиливаются».

Отмечается, что стороны «выразили желание дальнейшего углубления эффективного сотрудничества в ряде сфер».

Напомним, одной из основных тем на повестке российcко-болгарских отношений в настоящее время является строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток». После состоявшегося на минувшей неделе визита Владимира Путина в Белград, в ходе которого были подтверждены планы по прокладке газопровода через территорию Сербии, в Софии также вновь заявили о заинтересованности в участии в проекте.

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