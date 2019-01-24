Ереван, 24 января, 2019, 20:24 — ИА Регнум. «Самые важные реформы связаны с экономикой, сейчас нам необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телекомпании Euronews, отвечая на вопрос о самых актуальных реформах в Армении.

primeminister.am

«Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы облегчить деятельность крупного бизнеса в Армении», — продолжил Пашинян.

«Следующей является реформа Налогового кодекса. Мы собираемся снизить ставки подоходного налога и налога на прибыль, чтобы инвестиционная среда стала более привлекательной для иностранных инвестиций. Во-вторых, поощрение людей на шаги с целью преодоления бедности. Мы собираемся развивать новый сектор в экономике. Вы знаете, что есть малый и средний бизнес. Мы хотим закрепить законом также идею микробизнеса и освободить его от любых налогов. Таким образом мы будем поощрять людей начать предпринимательскую деятельность, чтобы они вместе с правительством могли преодолеть бедность, которая является самой большой проблемой Армении», — сказал премьер.

Тезис о экономической революции премьер Армении повторяет уже не первый раз. Некоторым реформам, которые направлены на осуществление этого тезиса, мешали роспуск парламента и внеочередные парламентские выборы. Сейчас новый парламент уже сформирован, и правительство намерено путем законодательных изменений создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Читайте также: Премьер Армении заявил о необходимости экономической революции