Москва, 24 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро вечером 24 января выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях «спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», и высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога, говорится в сообщении.

Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах, информирует пресс-служба.

Напомним, накануне лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Николас Мадуро назвал происходящее в республике попыткой государственного переворота и сообщил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.

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