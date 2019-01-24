Каракас, 24 января, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что происходящее в Боливарианской республике является государственным переворотом. Об этом Лопес заявил сегодня, 24 января, на пресс-конференции.

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«Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро», — сказал министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес.

Стоит отметить, что ранее глава Минобороны Венесуэлы заявил, что армия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя президентом. Ранее оппозиционный проамериканский парламент объявил законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором.

Гуайдо сразу же был признан в качестве единственного временного президента Венесуэлы властями США, странами Евросоюза и некоторыми странами Латинской Америки.