Новосибирск, 24 января, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку после появления в СМИ информации об избиении врача-травматолога посетителем больницы. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, уголовно-процессуальная проверка назначена по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в СУ СКР.

О происшествии, которое произошло ночью 24 января в травматологическом пункте горбольницы № 1 в Заельцовского района, рассказал «НГС». Как сообщало издание, в больницу обратилась женщина с резаными травмами руки. Её сопровождал мужчина, который остался недоволен, что врачи долго лечат его спутницу. Ему сделали замечание. В ответ он начал ругаться на медперсонал, а потом ворвался в травмпункт и стал душить и бить врача-травматолога, который сделал ему замечание. Как видно на видео, которое появилось в интернете, мужчина сильно ударил врача о стену, и стена из гипсокартона проломилась. На помощь травматологу пришли медики и охрана, которая также нажала тревожную кнопку. В итоге нападавший ушёл, не дождавшись свою спутницу. По словам врачей, скорее всего, он был пьян.