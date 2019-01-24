Рим, 24 января, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Совет директоров Центробанка Евросоюза считает «маловероятной» рецессию в экономике Италии или Германии, заявил в четверг, 24 января, глава ЦБ ЕС Марио Драги, передает La Repubblica.

European Parliament Марио Драги

В целом вероятность отрицательной динамики в экономике Евросоюза невысока, но ситуация может развиваться по-разному в разных странах ЕС, отметил глава Центробанка.

Драги также подтвердил, что ЦБ ЕС сохраняет ключевую ставку на уровне 0%.