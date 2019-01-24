Москва, 24 января, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергает заявление властей Швеции о том, что самолеты воздушно-космических сил России якобы нарушили шведское воздушное пространство. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 января, пресс-служба российского военного ведомства.

ИА REGNUM Шведская болельщица

В Минобороны РФ заявили, что самолеты воздушно-космических сил России регулярно летают над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно.

Все подобные полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Воздушное пространство Швеции ВКС России не нарушали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Швеции заявили, что 19 января самолеты ВКС России якобы вторглись на непродолжительное время в воздушное пространство Швеции.

Стоит отметить, что 24 января в российском военном ведомстве заявили, что самолет Су-27 ВКС России был поднят в воздух для перехвата шведского самолёта-разведчика над водами Балтийского моря, который приблизился к российским границам.