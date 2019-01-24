Владикавказ, 24 января, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Власти столицы Северной Осетии приняли меры по защите детей от гриппа. На карантин с 25 января закрыт ряд учебных и дошкольных заведений во Владикавказе. Причиной стало превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ и изданная в связи с этим рекомендация управления Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе администрации города.

Василий Поленов. Больная. 1886

Так, не будут обучаться до 31 января учащиеся 1 «В», 4 «А», 6 «А» и 6 «Б» классов средней образовательной школы №48. Полностью закрыты на карантин детские сады №46 и №65, а также три группы, функционирующие при СОШ № 33.

По одной группе закрыто в детских садах №10, 24, 74, 97, 105, 175, по две — в д/с № 47, 64, 96, по четыре группы — в д/с №22, 37, 63, шесть групп будут на карантине в д/с №92.

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Напомним, в зимний период 2018 года в Северной Осетии карантин по гриппу вводился в школах и детских садах столицы с 14 февраля. Первоначально предполагалось, что он продлится до 20 февраля, однако его пришлось продлевать еще на неделю. Годом ранее на карантине школы и детские сады пробыли почти месяц — с 20 декабря 2016 года по 16 января 2017 года, а в феврале по республике прошла вторая волна гриппа, из-за чего с 15 февраля учебные и дошкольные организации вновь отправили на карантин.