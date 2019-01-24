Мадрид, 24 января, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Акция протеста таксистов в Мадриде закончилась столкновением с полицией, 24 января передает агентство Associated Press.

(сс) Contando Estrelas Испанская полиция

По сообщению полиции, трое стражей порядка получили ранения. За нападение на полицейских арестованы двое таксистов.

Таксисты, которые бастуют в Мадриде уже несколько дней, выступают за ужесточение контроля над агрегаторами такси.

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