Ярославль, 24 января, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Директор МУП «Городское спецавтохозяйство» Ярославля Эдуард Снежков покинул свой пост. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Эдуард Снежков (слева) и руководство Ярославля

«Спецавтохозяйство» является генеральным подрядчиком по уборке города. Его деятельность не раз подвергалась критике. Впрочем, стоит отметить, что в последние дни кризисных ситуаций с уборкой не было. В первую очередь потому, что обильных снегопадов нет.

А вот другая ситуация с «Спецавтохозяйством» как раз могла привести к отставке директора. Речь идет о покупке имущественного комплекса предприятия у своего предшественника-банкрота — МУП «Спецавтохозйство по уборке города». Техника и база была продана от старой компании новой путем публичного предложения, то есть по минимальной цене. А потом мэрия, которая является собственником обоих предприятий, оспорила сделку в суде.

Логично предположить, что схема уборки города через «Спецавтохозяйство», родившаяся при прошлом мэре Владимире Слепцове, не устраивает команду нового мэра Владимира Волкова. Логично предположить, что новое руководство не доверяло и прежнему директору, через которого проходили все платежи за уборку.