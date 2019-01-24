Калуга, 24 января, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Тема «горизонтального субсидирования» не новая. Еще в советское время подобный метод активно применялся для экономического регулирования между республиками. Об этом 24 января корреспонденту ИА REGNUM заявила президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна Евсина, комментируя законопроект правительства России в связи с возможным введением в стране системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами.

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По мнению Евсиной, сегодня регионами-донорами по-прежнему останутся ресурсобладающие города-«миллионники», а так же такие регионы, как к примеру Татария, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округу и ряд других.

«У Калужской области также имеется немалый шанс получать дотации в связи с тем, что в регионе заявлено много инвестиционных проектов, и число которых постоянно растёт. В этой связи, у области имеется хорошая возможность привлечь дополнительные инвестиции под проекты по развитию территорий. Для самих калужан также открываются большие возможности, и здесь уже все зависит от самих жителей: насколько каждый готов не только высказывать идеи, но и разрабатывать их, взаимодействовать с властями, доводить до конца проекты и главное, — брать на себя ответственность. Никто не сможет улучшить территорию, на которой мы живём, кроме нас самих», — считает глава Ассоциации предпринимателей региона Инна Евсина.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. В частности, речь идет о законопроекте-спутнике другой правительственной инициативы, которую Госдума уже приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Принятый ранее документ предусматривал введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами. Кстати, это необходимо и для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.