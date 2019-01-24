Москва, 24 января, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Государственный департамент США действует согласно заранее подготовленному плану, полагает чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

«Всё это соответствует тому плану, которым располагает Госдепартамент и правительство США, — сказал посол. — Всё, что они делают, делают потому, что так запланировали. Они знали, что, если мы заявим о том, что идём на разрыв дипломатических отношений, они бы сразу заявили, что мы не имеем на это права, потому что они признали самозваного президента. Мы должны быть очень внимательны, потому что они (США — прим. ИА REGNUM ) будут использовать любой, даже самый малый повод для того, чтобы наращивать кризис».

В этой связи дипломат заметил, что возможно даже военное вторжение США на территорию Венесуэлы.

«Они могут сказать, что мы обращались неправильно с сотрудницами их посольства, и могут начать военное вторжение», — сказал Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Также он добавил, что действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают сотни тысяч людей, которые голосовали за него на выборах.

«Наш народ будет защищать нашего президента, которого он избрал», — добавил дипломат и предположил, что причина, по которой США хотят свергнуть Мадуро, заключается в том, что у Венесуэлы богатые природные ресурсы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Причиной разрыва стало признание США в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя таковым днём ранее и даже устроившего себе импровизированную инаугурацию в центре Каракаса.

«Я даю дипломатическому корпусу США 72 часа на то, чтобы он покинул страну», — объявил глава Венесуэлы своим сторонникам, собравшимся у президентской резиденции Мирафлорес.