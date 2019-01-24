Ярославль, 24 января, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В Ярославской области по состоянию на 24 января закрыты на карантин 44 группы в детских садах и 28 классов в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Детский сад

В Рыбинске закрыты 16 групп и 8 классов, в Ярославле 7 классов и 11 групп. Школа в селе Глебовском закрыта на карантин полностью. Основной причиной стали острые респираторно-вирусные инфекции. Кроме того, есть несколько случаев ветрянки.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора по состоянию на начало недели эпидемии ОРВИ в области нет, заболеваемость ниже эпидемического порога по всем возрастным группам.