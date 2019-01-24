Алжир, 24 января, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Российские власти считают, что происходящее в Венесуэле — это грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенной Боливарианской республики. Об этом Лавров заявил журналистам сегодня, 24 января, находясь в Алжире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров прямо заявил, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что была уже не одна попытка отстранить от власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе путем его физической ликвидации.

Созданное в Венесуэле извне двоевластие грозит хаосом, подчеркнул Лавров. Тот факт, что США и ряд других стран, прежде всего стран латинской Америки, незамедлительно признали самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к созданию двоевластия в Венесуэле.

«Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат, на тему о том, что не исключено и вооруженное вмешательство извне. Призываем категорически отказаться от подобных мыслей», — сказал Лавров.

Особо возмущает тот факт, что США, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то якобы вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами в очередной раз за последние месяцы предельно грубо вмешиваются в дела Венесуэлы.