Москва, 24 января, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прогнозирует печальные последствия ситуации в Венесуэле, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

kremlin.ru Сергей Миронов

«Если законной власти в Каракасе не удастся удержать ситуацию в конституционном поле, последствия могут быть самые печальные, как это мы видим на Украине после майдана», — заявил Миронов.

Справедливое возмущение коррупцией, экономическими провалами, социальным расслоением было использовано группой политических авантюристов, захвативших при поддержке внешних сил власть в стране и установивших режим еще большей коррупции, еще большего экономического и социального хаоса, отметил депутат Госдумы.

«Поэтому сейчас главное — не допустить эскалации вмешательства США и их союзников во внутренние дела Венесуэлы. Считаю, что для этого должны быть использованы все дипломатические и политические возможности нашей страны», — подчеркнул Миронов.

В Каракасе накануне начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.