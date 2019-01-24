Ростов-на-Дону, 24 января, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Прежде чем принимать закон о так называемых горизонтальных субсидиях, необходимо разобраться в отношениях между федеральным центром и регионами РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 января выразил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Помочь соседу всегда на Руси считалось добрым тоном. И когда сосед обращался за помощью, мы её всегда оказывали, если не было никаких конфликтов. Но данный закон может быть эффективным, если у каждого из регионов будет, чем помогать. На сегодняшний день межрегиональная помощь вообще не может рассматриваться, потому что у нас система, когда 99% налогов забирает федеральный центр, а потом в виде субсидий возвращает их обратно. То есть каждый губернатор ездит в Москву с протянутой рукой и говорит: «Дай, дай, дай!» — сказал собеседник агентства.

«Для начала нужно каждому региону дать власть — власть финансовую. Хотя бы 50% как это было некоторое время назад. В настоящее время власть устранилась от контроля за сбором налогов, эта функция полностью передана налоговой инспекции».

«То есть, прежде чем говорить о межрегиональной помощи, регионам необходимо дать эти деньги, а не забирать их. Было бы логичнее определить, сколько нужно на содержание армии, полиции, судебной системы, разделить их пропорционально между субъектами и в этой пропорции собирать налоги. А 90% отдать регионам, поскольку большая часть бюджетных трат происходит в регионах на местах. И тогда один регион будет богаче, другой — беднее».

«Основные предприятия-локомотивы Ростовской области имеют федеральное подчинение. Тоже самое касается торговли зерном. Куда уходят налоги? В федеральные структуры».

«Ростовская область на сегодняшний день ничем не сможет помочь, например, Республике Калмыкия, так как мы сами ходим с протянутой рукой», — заключил Котляров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инициатива о «горизонтальных субсидиях» между регионами России носит трансрегиональный характер. Так считает кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований АнтонБредихин.

«Уменьшение числа субъектов Федерации, создание макрорегионов — и есть цель, ради которой принимается решение по системе взаимопомощи субъектов и муниципалитетов. Это первый шаг по созданию укрупнённых регионов-краев. В этой связи вполне необходима интеграция Ростовской и Волгоградской областей в рамках восстановления территории Области Войска Донского, например под названием Донской край», — поделился мнением эксперт.

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Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами. Предлагается доработать документ совместно с правительством РФ и представителями регионов, чтобы положения будущего закона исправно работали.

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