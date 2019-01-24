Ярославль, 24 января, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Ярославле акция «Исторический кроссворд» состоится в главном корпусе Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил организатор акции — Московский городской университет МГПУ.

ЯрГУ им. Демидова ЯрГУ им. Демидова

Участникам «Всероссийского исторического кроссворда» предложат ответить на вопросы, разгадать ребусы и шарады и решить занимательные задания по истории, которые не похожи на экзаменационные вопросы и требуют не только знаний, но и наблюдательности, смекалки, умения мыслить логически.

Бланк занимает несколько полос цветной тетради формата A4, которую нужно будет заполнить ответами. Многие вопросы сопровождаются картинками и нацелены не только на знания, но и на внимательность и сообразительность. После заполнения тетрадь можно будет оставить себе, а анкету — сдать. Продолжительность акции — около двух часов. При этом на решение кроссворда дается 45 минут, после этого участников акции ждет разбор всех вопросов.

Правильные ответы будут не просто озвучены здесь и сейчас, но и сопровождены комментариями от ведущих историков России, которые дадут разъяснения и ответят на вопросы.

«Сейчас очень много идет разговоров, встреч, конференций о том, как нам изучать историю, что есть история. Мы хотим показать еще одну грань процесса изучения истории — насколько это приятно, интересно и занимательно», — отметила Татьяна Апостолова, доцент МГПУ.

Организаторы специально отказались от онлайн-формата, поскольку в обществе наблюдается кризис живого общения. После решения кроссворда участники смогут лично пообщаться с профессиональным историком. После проверки заданий участникам акции площадки предложат посетить просветительские мероприятия — антилекции, кинопоказы, экскурсии.

Начало акции в 12:00. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке:https://histcross.timepad.ru/event/879623/