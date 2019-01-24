Тюмень, 24 января, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области по распоряжению губернатора региона Александра Моора внёс изменения в систему платы за мусор: расчет будет производиться не с квадратного метра, а с человека. С таким заявлением глава региона выступил 24 января 2019 года на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Платёж для жителей многоквартирных домов составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых — 119,24 рублей с человека в месяц. Для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. Вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также могут платить по факту», — говорится в сообщении губернатора.

Напомним, ранее, с 1 января 2019 года, для многоквартирных домов был установлен тариф 5,04 рубля с квадратного метра. Для садоводческих товариществ 964 рубля в год.

«Изначально мы предлагали плату из расчета за квадратный метр. Эта система была выгоднее тем, у кого на одного члена семьи приходится небольшое количество площади. Однако большинство тюменцев считает, что справедливее платить за человека, а не за квадратные метры. Это подтвердили представители различных инициативных групп, депутаты, и результаты опроса, который я проводил в социальных сетях.

Расчёт с квадратного метра был выгоден большим семьям. При новой системе оплаты именно на эту категорию в первую очередь нужно ориентировать нашу систему социальной помощи. Я внес в Тюменскую областную думу проект закона о поддержке многодетных семей, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Эта мера даст право на ежемесячную компенсацию 100% платы за вывоз отходов на каждого ребенка. Вчера обратился к областным депутатам с просьбой принять этот закон на ближайшем заседании думы — 7 февраля и распространить его действие с 1 января этого года», — сообщает Александр Моор.

В своём заявлении от 24 января 2019 года глава Тюменской области разъяснил принцип вычисления объёма мусора.

«Четыре раза в год — весной, летом, осенью, зимой — в течение недели каждый день специализированные бригады взвешивали фактически накопленный мусор. Исследование проводилось по 25 категориям потребителей: многоквартирные, индивидуальные жилые дома, садоводческие товарищества, учебные заведения, предприятия общественного питания, административно-офисные здания и так далее. Работа велась на территории всей области», — пояснил глава региона.

По словам Александра Моора получилось 276,9 кг на человека в год в многоквартирных домах и 237,4 кг в индивидуальных жилых домах.

«Сравнение с результатами других регионов подтверждает, норматив у нас реальный. Есть регионы у кого цифры практически такие же, есть те, у кого они больше, в полтора, два и даже три раза», — утверждает губернатор Тюменской области.

Что касается увеличения стоимости мусоросортировочного завода с 1,7 млрд рублей до 2,5 млрд, глава региона не стал ничего пояснять, акцентировав внимание на важности самого предприятия для области.

«Пока в стране всего около двадцати сортировочных заводов. Мусоросортировочный завод — это не роскошь. Неотсортированные отходы заполняют полигон в четыре раза быстрее. Открытие нового полигона ТБО, сделанного по всем современным экологическим стандартам, это очень большие затраты. С учетом их количества по всей области, это более миллиарда рублей каждый год, которые легли бы в тариф, при отсутствии завода», — уверяет Александр Моор.

Кроме того, Александр Моор высказал своё видение сути «мусорной реформы», что «все изменения в системе обращения с отходами проводятся, чтобы защитить нашу окружающую среду». Новая система обращения с отходами, на его взгляд, решит важную проблему несанкционированных свалок.

«Проблема несанкционированных свалок становится острее с каждым годом. Они появлялись, потому что в существовавшей системе оборота отходов был серьёзный изъян. У недобросовестных перевозчиков был стимул взять деньги с жителей, оставить их себе, а мусор вывалить в лесу, не отвозя на полигон. Эта проблема решается созданием единого оператора, который оплатит работу перевозчика только после доставки мусора на сортировочный завод. В ближайшие годы мы ликвидируем все несанкционированные свалки. Все новые, если они вдруг появятся, будет убирать единый оператор», — пояснил губернатор.

И отметил, что по итогам 2018 года в Тюменской области только 35% владельцев частных домов заключали договоры на утилизацию мусора. С появлением регионального оператора возможность сваливать мусор куда попала исключается в принципе.

В социальных сетях и на местных порталах тюменцы вновь высказывают недовольство очередным решением по мусорному тарифу. Получилось как в поговорке; за что боролись, на то и напоролись.

«Вот пример расчета. Дано: семья из четырех человек, которая живет в двухкомнатной квартире площадью 50 «квадратов». Старый принцип расчета по квадратам: 50 квадратных метров * на 5,04 = 252 рубля. Новый принцип расчета по количеству жильцов: 139,03 рублей * 4 человек = 556 рублей. Таким образом, среднестатистическая семья станет платить на 300 рублей больше, чем планировалось изначально», — констатируют на портале 72.ru.

Безусловно, тюменцы вспомнили, что жители Челябинской области платят за мусор по тарифу 67,59 рублей за человека, Новосибирска — 92,42 рубля, Ханты-Мансийска — 133 рубля, а москвичи — 90 рублей.