Екатеринбург, 24 января, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Центробанк РФ и его уральское управление в частности намерены работать на снижение инфляционных ожиданий. Об этом заявил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«К началу года сложилась достаточно напряженная ситуация. Темпы инфляции повысились уже декабре 2018 года, но тем не менее, Банк России видит своей задачей удержать ее в рамках 4%, плюс-минус. Задачей стоит снизить инфляционные ожидания — они по-прежнему остаются высокими, и как только появляются какие-то возмущающие факторы, то инфляция начинает повышаться более высокими темпами, чем мы ожидаем», — заявил Марданов.

Руководитель добавил, что для сдерживания инфляции управление планирует работать напрямую с кредитными организациями «большого Урала» (УрФО, а также Пермский край, Оренбургская область и Башкирия).

В целом в регионах Урала инфляция составила 3,6% по итогам 2018 года, что оказалось ниже на 0,7% среднероссийского показателя, отметил руководитель.

Напомним, по данным Росстата, за первые три недели января уровень инфляции составил 0,9%. А 18 января 2019 года в ЦБ заверили, что годовая инфляция начнёт снижаться со второго полугодия 2019 года.