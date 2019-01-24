Брянск, 24 января, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Законопроект о «горизонтальных субсидиях» дает регионам большую самостоятельность в вопросах, которые можно решить без федеральных министерств. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Сергей Лысенко. По мнению эксперта, новые нормы облегчат взаимоотношения регионов и сократят время принятия решений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Прежде всего этот шаг, я полагаю, направлен на облегчение процедуры решения вопросов, которые зависят от двух и более регионов. Например, если строится дорога муниципального значения, которая соединяет населенные пункты в двух областях. Такие проекты часто встречаются, и получается, что дорога вроде короткая, а времени на согласование уходит много. В этом случае закон позволит ускорить все сроки и даст возможность регионам самостоятельно закладывать в бюджет деньги на межрегиональные субсидии. Поэтому это давно ожидаемый и вполне полезный документ», — считает Сергей Лысенко.

По словам эксперта, закон будет больше работать на облегчение процедур, а не на финансирование одного региона другим.

«Это посыл по взаимодействию регионов. Если вспомнить тот же нашумевший вопрос, связанный с захоронением мусора из Москвы в Архангельском области, то финансирование одного регион другим было и до появления этого закона. Поэтому я думаю, что это больше связано с облегчением процедур, которые существует. Здесь регионам дается большая самостоятельность для вопросов, не связанных с центром», — сказал экономист.

ИА REGNUM напоминает, 23 января 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Предполагается введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого и аналогичные финансовые взаимоотношения между муниципалитетами.