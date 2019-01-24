Москва, 24 января, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Законопроект о горизонтальном субсидировании регионов — это в лучшем случае недоразумение и подрыв бюджетного федерализма, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий документ, внесённый правительством РФ в Госдуму.

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«Это в лучшем случае недоразумение и подрыв бюджетного федерализма, потому что разрушает само представление об ответственности региональных властей», — сказал Делягин.

Кроме того, он заметил, что федеральный центр устроил «чудовищную катастрофу» региональных бюджетов по всей стране.

«В такой ситуации естественно желание помочь, — добавил экономист. — Но это желание можно осуществлять в порядке благотворительности и частной поддержки — так, как это делал когда-то Лужков в отношении Севастополя. Если же мы создаём институциональный механизм, то тем самым признаём, что регион отвечает не только за себя, но и за соседний регион. И сфера компетенции региональных властей — и соседние регионы тоже».

Экономист призвал не забывать, что, если один регион спонсирует другой в частном порядке, то это благотворительность, но если это институционализировано государством, то это отношения власти.

«Если Москва будет официально и открыто субсидировать, например, Рязанскую область, это означает, что власти Москвы имеют власть над Рязанской областью, — объяснил Делягин. — Неважно, что это не будет нигде записано, но это будет так с экономической и с хозяйственной точек зрения. Кроме того, это будет означать, что у нас будут разные по своему статусу регионы, а мы только-только урегулировали ситуацию с национальными республиками. Мы мучительно, через две войны, прошли к ситуации, когда регионы имеют формально одинаковые права. И если мы признаем, что один регион может давать деньги другому напрямую, то это отношения власти, которые объективно порождают сепаратизм и подрывают единство государства. Если это (горизонтальное субсидирование — прим. ИА REGNUM ) будет зафиксировано юридически, то мы получим иную правовую реальность. Помимо того, что она антиконституционна, это ещё и юридически зафиксированный сепаратизм, который угрожает целостности страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, и те регионы РФ, которые нуждаются в поддержке, можно субсидировать за счёт средств профицитного федерального бюджета, в то время как реализация идеи с горизонтальным субсидированием может спровоцировать протест богатых регионов.