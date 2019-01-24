Симферополь, 24 января, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Приговор Оболонского суда Киева бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене связан исключительно с тем, что он не предпринял необходимых силовых мер для наведения порядка в Киеве и разгона «майдановцев». Такое мнение 24 января высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

«Именно отсутствие жёстких решений и стало причиной государственного переворота на Украине, в результате которого власть захватили преступники, уничтожившие страну, убившие и продолжающие убивать мирных жителей в Донбассе. В этом Янукович действительно виноват», — отметил парламентарий.

По его мнению, не случаен и тот факт, что «судилище» происходит накануне президентских выборов на Украине.

«Самый главный преступник Порошенко всё ещё надеется показать свою решимость в борьбе с «режимом» и со всем, что так или иначе связано с Россией. Правда, теперь это ему вряд ли поможет», — подчеркнул Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января бывший президент Украины Виктор Янукович был признан Оболонским районным судом Киева виновным по делу о госизмене — в том, что «составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы России».

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