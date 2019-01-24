Санкт-Петербург, 24 января, 2019, 16:12 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня, 24 января, прошла генеральная репетиция парада, который состоится 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Знамёна Великой Отечественной войны на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий парадом и принимающий парад

Парад будет состоять из торжественного марша пеших колонн и прохода военной техники. Участниками парада станут 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсанты военных вузов Министерства обороны РФ, а также сотрудники других силовых структур.

Дарья Драй ИА REGNUM Руководители парада и ЗВО

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на генеральной репетиции впервые была полностью задействована звуковая составляющая парада, в то время как на первых тренировках поздравления командующего парадом были условными.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Рота почетного караула

Пешую часть парада возглавляют колонны курсантов военных вузов, одетых в форму красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев военных лет, с оружием времен Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в форме народного ополчения времён Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты на генеральной репетиции в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты на генеральной репетиции военного парада

Механизированную часть парада откроет легендарный «танк Победы» Т-34.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 на генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Башня танка Т-34

Дарья Драй ИА REGNUM БМП на генеральной репетиции парада

За ним проследуют боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника времён Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Техника времен Великой Отечественной войны

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна автомашин на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна БТР на генеральной репетиции парада

Завершится парад выступлением военного оркестра.

Читайте также: Стал известен формат минуты молчания в День снятия блокады Ленинграда

Ранее военнослужащие ЗВО приняли участие в парадах в честь 75-летия годовщины освобождения Курска, Брянска, Смоленска и Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, напоминают в пресс-службе округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Современные танки на генеральной репетиция парада