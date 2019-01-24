Москва, 24 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Возобновление роста численности населения России ожидается в 2023—2024 годах, об этом 24 января заявили в пресс-службе Министерства труда и социального развития РФ.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

«За счет снижения смертности и стабилизации рождаемости в 2023—2024 годах ожидается возобновление естественного роста населения», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что вопросы повышения рождаемости и снижения смертности являются приоритетными для правительства РФ. При этом основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности, а также повышения качества здравоохранения, добавили в министерстве.

Напомним, по данным Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в России проживали 146 793 744 человека, тогда как годом ранее население страны составляло 146 880 432 человека — убыль за год составила почти 87 тыс. человек. Последний раз сокращение населения было зафиксировано в 2009 году.

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