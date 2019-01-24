Москва, 24 января, 2019, 15:03 — ИА Регнум. При выборе кандидатов в избиркомы нужно очень жестко и требовательно подходить к отбору. Необходимо знать была ли судимость у кандидата и другие сведения о нем. И здесь существует проблема, связанная с правоохранительными органами. Об этом сегодня, 24 января, заявил председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По словам Памфиловой, в ЦИК нет такого единого центра, нет единого банка данных о кандидатах. У каждого ведомства что-то есть, а «в целом МВД не справляется».

«Поэтому предлагаю законодательно решить эту проблему и наделить полномочиями МВД, или все-таки создать какой-то межведомственный центр, потому что это вопрос национальной безопасности», — предложила Путину глава ЦИК.

В ответ на предложение главы ЦИК президент пообещал «поработать по этому вопросу».

Подробнее: На региональных выборах можно будет проголосовать в другом субъекте РФ

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на региональных выборах можно будет проголосовать в другом субъекте РФ.

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