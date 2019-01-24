Москва, 24 января, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Самый сильный снегопад с начала зимы начнется в Москве 26 января. Об этом сообщают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильный снегопад в Москве

В столичном регионе подходит к концу период холодной, без существенных осадков погоды. В субботу, 26 января, на восток уйдет малооблачный морозный антициклон, с запада и юга надвигаются облачные циклоны. Пойдет снег, местами сильный, ветер усилится порывами до 15 м/с, с метелью.

В воскресенье, 27 января, в столице выпадет 14−17 мм осадков. Дороги может занести снегом.

«Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы», — предупреждают синоптики.

Днем 26 января ожидается — 10 °C, днем 27 января — 3 °C.

Ранее сильный снег шел в Москве 6 декабря 2018 года, тогда выпало 10 мм осадков.

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