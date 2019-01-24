Бордо, Франция, 24 января, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Мэр французского города Бордо Ален Жюппе призвал к диалогу с представителями движения «жёлтые жилеты», которые каждую субботу выходят на манифестацию в его городе, сообщает Le Figaro.

(сс) Thomas Bresson Желтые жилеты

Издание отмечает, что мэр города посетовал на «катастрофические последствия» этих событий для имиджа и экономики Бордо.

Сообщается, что в ходе последней акции протеста, в минувшую субботу, в Бордо собралось около четырех тысяч активистов «желтых жилетов».

«Мы должны выйти из этого кризиса», — подчеркнул Ален Жюппе, побуждая жителей Бордо участвовать в «национальных дебатах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу торгово-промышленной палаты города Бордо во Франции, с начала января 2019 года протесты «желтых жилетов» повлияли на деятельность 93% торговцев.

Подробности: «Желтые жилеты» повлияли на деятельность 93% торговцев в Бордо — опрос