Москва, 24 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на запрет оскорбления символов государственной власти, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Законопроекты не направлены на подавление критики, разница между критикой и оскорблением колоссальная, указали в Госдуме.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Предусматривается блокировка интернет-ресурса, содержащего такую информацию, на основании обращения Роскомнадора.

Указанные деяния предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток, как за мелкое хулиганство.

Пакет законопроектов, одним из авторов которых выступил член Совфеда Андрей Клишас, вызвал широкий общественный резонанс.

«Уважение надо заслужить. Не давайте повода относиться к себе неуважительно», — призвал в ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).